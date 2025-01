Juventusnews24.com - Fagioli Juventus, resta sempre in uscita. Marsiglia e non solo: sondaggi di due club di Serie A. Ultimissime novità sulla cessione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, il centrocampistaun giocatoreine non: dueper il centrocampistada monitorare in questi giorni la situazione di Nicolò, cheun nome indal calciomercato. Il centrocampista può cambiare aria per ritrovare quel minutaggio perduto e ilsegue con grande attenzione.Ma, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sulle tracce dell’ex Cremonese ci sarebbero anche Parma e Fiorentina, che avrebbero effettuato i primi. Il giocatore potrebbe quindire inA per ritrovare un ruolo da protagonista.Leggi sunews24.com