Fabio Postiglione morto il ricordo di Angela Frenda ospite di Antonella Clerici

Un momento di commozione su Rai1, durante la trasmissione "È sempre mezzogiorno", per ildi, il giornalista del Corriere della Sera,in un incidente stradale sulla A51 a Milano.Leggi anche: Mariano, muore in un incidente il giornalista Fabrizio TomadiniIl messaggio diLa conduttriceha introdotto la direttrice di Cook,, visibilmente provata per la perdita del collega. "Non è una bella giornata per il Corriere della Sera perché questa notte èun nostro collega. Si chiamava, molto giovane," ha detto commossa. Il giornalista aveva 44 anni e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della stampa italiana.