Ilnapolista.it - Fabian Ruiz, l’elogio di As: un affare per il Psg che lo ha pagato appena 22 milioni (a Napoli era ritenuto un pacco)

Leggi su Ilnapolista.it

di As: unper il Psg che lo ha22(aeraun)La proverbiale competenza della piazza napoletana. Da sempre accompagnato da critiche quando giocava aè oggi elogiato dal quotidiano Spagnolo As che definisce unl’acquisto del Psg che lo portò a casa nell’estate precedente lo scudetto per22. Oggi è un perno del Psg di Luis Enrique, suo connazionale. Ne parla proprio il quotidiano spagnolo As.un veroper il Psg, 100 presenze di cui 43 senza una sconfitta (As)Di seguito quanto si legge su Diario As su:“Fabiánha raggiunto le 100 partite con la maglia del Psg. Dopo tre anni a Parigi, è diventato un pilastro fondamentale per Luis Enrique.Il Psg lo ha22nell’estate del 2022, dopo aver continuamente brillato al