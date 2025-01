Ilrestodelcarlino.it - Ex guardia medica, il progetto dell’Ausl: una centrale unica con quattro dottori

Imola, 29 gennaio 2025 – Riordino delle funzioni di continuità assistenziale prefestiva, festiva e notturna attraverso la creazione di unaper l’intero circondario. È il, già approdato in Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana, al quale sta lavorando l’Ausl. Un piano che, secondo l’Azienda, dopo l’istituzione del (contestato) Cau rappresenta un “secondo passo nella direzione della ottimizzazione dei servizi territoriali in risposta alle urgenze a bassa criticità, con l’obiettivo di alleggerire il carico improprio di attività che continua a gravare sul pronto soccorso”. In base a quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale, il servizio (ex) si chiamerà di qui in avanti ‘Assistenza primaria ad attività oraria’. Non cambia la finalità: assicurare continuità territoriale nei giorni e orari in cui medico di famiglia e pediatra di libera scelta non sono in servizio.