Eterno Huertas | Tenerife domina Reggio Emilia in Champions League Tortona beffata nel finale

Leggi su Sportface.it

Il primo turno del Round of 16 disi apre con una sconfitta sia per la Bertram Derthona, che cede quasi alla sirena contro il Wurzburg, che per la Pallacanestro Reggiana, sconfitta nettamente dal. Una serata che ha visto soltanto un’italiana vincente nelle manifestazioni europee, ovvero Sassari in FIBA Europe Cup, mentre in Eurocup è arrivato il ko di Trento.NELINRound of 16 che si apre con una cocente sconfitta per la Bertram Derthona, che nelsi fa rimontare e superare dal Wurzburg in una trasferta che si chiude sull’80 a 79 per i padroni di casa tedeschi. Un match che come si evince dal punteggio è stato equilibrato sin dalle prime fasi, con la squadra Walter De Raffaele brava a rispondere colpo su colpo alle triple di un Jhivvan Jackson in serata di grazia.