Velvetgossip.it - Emis Killa si ritira da Sanremo: le motivazioni dietro la sua scelta sorprendente

Mercoledì 29 gennaio, il rapperha annunciato la sua decisione dirsi dal Festival di, evento musicale che quest’anno celebra la sua 73esima edizione. Questo annuncio è giunto in un momento particolarmente delicato per l’artista, coinvolto in un’inchiesta che ha scosso il mondo della musica e del calcio milanese. La notizia del ritiro è stata rivelata dal Corriere della Sera, che ha riportato che, il cui vero nome è Emiliano Rudolf Giambelli, è attualmente sotto indagine per associazione a delinquere.Le accuse e l’inchiestaL’indagine fa parte di un’operazione più ampia, nota come “Doppia Curva”, che mira a combattere la criminalità organizzata legata agli ultras delle squadre di calcio di Inter e Milan. Le autorità hanno emesso nei confronti diun Daspo, un provvedimento che limita la sua partecipazione a eventi sportivi, complicando ulteriormente la sua situazione.