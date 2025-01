Davidemaggio.it - Emis Killa si ritira da Sanremo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

“Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare“. Con queste parole,annuncia che non sarà al Festival di, dove era atteso tra i Big in gara con il brano Demoni.Inserito nel registro degli indagati per associazione a delinquere, con Daspo di tre anni, in merito all’inchiesta ‘Doppia curva’ della Direzione distrettuale antimafia sulla criminalità organizzata nel mondo degli ultrà di Inter e Milan, il rapper si sfila dai riflettori del Festival, prima ancora che le pressioni bussino alle porte di Viale Mazzini.Dice di aver appresso soltanto oggi dalla stampa di essere indagato ma – scrive in una storia su Instagram – “sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e che la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici“.