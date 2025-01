Quotidiano.net - Emis Killa rinuncia a Sanremo dopo l'indagine: "Ringrazio Carlo Conti ma faccio un passo indietro"

aver appreso "dai giornali" di essere indagato,a partecipare al festival di: "15 anni di carriera ero pronto ad affrontare il mio primoper avermi voluto ma preferisco fare une non partecipare", annuncia lo stesso rapper nelle stories di Instagram. "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici", spiega. "15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primoper avermi voluto ma preferisco fare une non partecipare", afferma.