Ilfattoquotidiano.it - “Emis Killa pronto a rinunciare al Festival di Sanremo 2025”: lo rivela il Corriere della Sera. Nessuna pressione dalla Rai né da Carlo Conti

Il rapper, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, è indagatoprocura di Milano per associazione a delinquere ed è stato colpito dal Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio. Lo riporta Il. Il suo nome risulta nel registro degli indagati dell’inchiesta “Doppia curva”, coordinataDirezione distrettuale antimafia, che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve del tifo di Milano.Sempre il quotidiano di via Solferino hato che in questi ultimi minutie il suo entourage stanno seriamente meditando sul ritiro daldi. Il rapper è in gara, fino a prova contraria, con la sua “Demoni”.da parteRai e del conduttore e direttore artisticoche proprio il 20 gennaio scorso, in occasione dei primi ascolti dei brani in gara da partestampa italiana, aveva messo le mani avanti.