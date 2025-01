Lapresse.it - Emis Killa indagato nell’inchiesta ultras, in forse Sanremo

Il rapperstarebbe valutando l’idea di non partecipare al Festival di: lo riporta il Corriere della Sera, dopo aver dato notizia che èper associazione a delinquere nell’ambito delle inchieste sugli‘Doppia Curva’.Secondo il Corriere della Sera, la voce della rinuncia al Festival “prende corpo non solo in ambienti investigativi ma anche dalle parti della Rai”.La mattina del 30 settembre – riporta il Corriere della Sera – i poliziotti della Mobile avevano perquisito la sua casa di Vimercate, nel Milanese, e avevano scoperto un piccolo arsenale: sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti.I presunti rapporti trae la curvaLa perquisizione era avvenuta nell’ambito dell’inchiestaper i rapporti intrattenuti dacon alcuni vertici del tifo organizzato di Milan e Inter a cominciare da quelli con Luca Lucci, storico capo della Sud rossonera.