Emis Killa indagato nell’inchiesta sugli ultrà di Milano ma andrà comunque a Sanremo

Rudol Giambelli, ovvero, èdalla procura diper associazione a delinquere. E ha anche ricevuto un Daspo. Che gli vieta di assistere agli incontri di calcio. Il suo nome è spuntatoDoppia Curva della Direzione Distrettuale Antimafia che indagaultras dell’Inter e del Milan. 19 arresti il 30 settembre scorso. Quel giorno la polizia aveva perquisito la sua casa di Vimercate nel Milanese. E aveva trovato sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti. Ciò nonostante,salirà lo stesso sul palco del Festival diper cantare Demoni.L’amicizia con Luca LucciGiambelli, secondo la procura, era in strettissimi rapporti con il caporossonero Luca Lucci, detto «la Belva». Che è in carcere per traffico internazionale di stupefacenti e tentato omicidio.