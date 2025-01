Ilfattoquotidiano.it - Elisabetta Belloni nominata nuova consulente diplomatica di Ursula von der Leyen: contratto di 2 anni (rinnovabili)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando il 6 gennaio scorsoconfermò di aver lasciato la guida dei nostri servizi segreti (Dis), l’indiscrezione iniziò a circolare immediatamente: per lei era pronta una poltrona a Bruxelles. La diretta interessata, però, si affrettò a smentire o, meglio, a non confermare quelle voci, che oggi però sono diventate realtà. A poco più di tre settimane dal passo indietro, infatti,sarà ”Chief Diplomatic Adviser” divon der, di fatto si tratta del ruolo di consigliere diplomatico della presidente della Commissione europea. La notizia, anticipata dal Foglio, è stata confermata dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha potuto visionare un documento che spiega nei dettagli l’incarico.riporterà direttamente alla presidente, nell’ambito di IDEA, il servizio di consulenza della Commissione che “fornisce idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali”.