El Turco | la serie con Can Yaman arriva su Mediaset Infinity dal 21 marzo

Leggi su Serietvinpillole.it

El: lacon Cansudal 21. Finalmente ci siamo! Dopo mesi di trepidante attesa, le fan di Canpossono prepararsi a rivedere il loro beniamino sul piccolo schermo. “El”, laTV evento che lo vede protagonista, sta per approdare sua partire dal 212025.L’attesa è stata lunga, ma l’attorepiù amato dalle italiane sta per tornare a farci sognare. Dopo il successo di “Daydreamer – Le ali del sogno” e “Viola come il mare“, Canè pronto a conquistare nuovamente il pubblico con un ruolo inedito e avvincente. La, composta da sei episodi della durata di 45 minuti circa, è stata girata in inglese per raggiungere un pubblico internazionale più ampio. La produzione è di alto livello, con una sceneggiatura solida e una regia curata nei minimi dettagli.