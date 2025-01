Liberoquotidiano.it - Ecco perché oggi la guerra fredda si gioca nello spazio

Laè tornata. Uno dei protagonisti è cambiato: gli Stati Uniti fronteggiano ora la Cina comunista e non la Russia, destinata al massimo al ruolo di gregario. Come nella prima, anche in questa seconda la lotta non è solo fra due Stati, ma assume i caratteri di una competizione globale fra sistemi politici, economici e soprattutto di valori opposti. La tecnologia è,come allora, al servizio della lotta. Ci fu, nel bel mezzo dellapassata, un “Momento Sputnik”. Fu quando, sorprendendo un po' tutti (i regimi autoritari come è noto agiscono nell'ombra), i sovietici mandarono per la prima volta in orbita intorno alla Terra un satellite artificiale. Si manifestò in quel frangente, nelle élite statunitensi, il pericolo di essere superati nella tecnologia, e quindi di essere dominati anche su altri fronti dall'avversario.