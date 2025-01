Tuttivip.it - “È fuori controllo ormai”. Grande Fratello, l’allarme lanciato nella Casa: “Può fare di tutto”

Il clima all’interno delladel2024 diventa sempre più infuocato. Nelle ultime ore, un nuovo scontro ha acceso gli animi tra due protagoniste del reality: Amanda Lecciso e Pamela Petrarolo. Le due gieffine si sono lanciate frecciatine e critiche a distanza, dimostrando come le tensioni tra loro sianoalle stelle.Il contrasto tra Amanda e Pamela ha preso piede al termine dell’ultima puntata, quando la sorella di Loredana Lecciso ha espresso il suo disappunto nei confronti della compagna di gioco. Nel segreto del Confessionale, Amanda non ha nascosto il suo fastidio per il comportamento della coinquilina, accusandola di esserecompletamente: “Pamela è davvero.Pur di darmi controdirebbe che io sono una finta mora”, si è sfogata la concorrente.