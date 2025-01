Anteprima24.it - Dorgu allo United, il Napoli torna su Garnacho

Tempo di lettura: 2 minutiCon Patrickpronto a firmare per il Manchester, ilriprende la trattativa per portarein azzurro. E’ questa la svolta attesa dal mercato dopo l’addio a Kvrataskhelia per sostenere anche moralmente la squadra che guida la classifica e si prepara a uno sprint lungo contro l’Inter.Alejandroha giocato solo spezzoni delle ultime sfide dello, e il tecnico Ruben Amorim ha deciso di puntare sull’altro ventenne, danese di origine nigeriana, che losta per chiudere pagandolo circa 40 milioni al Lecce. Operazione costosa che chiama il club britannico a lasciare un giocatore comeche non ha mai fatto innamorare Amorim, e per il quale il dg azzurro Manna ha ripreso la trattativa, puntando a far scendere il prezzo rispetto ai 65 milioni chiesti dal club inglese.