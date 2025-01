Dopo questa cambiamo tutti canale Uomini e Donne pubblico in rivolta per la novità

Leggi su Caffeinamagazine.it

, l’attesa è finita: ecco sul trono Gianmarco e Tina Cipollari. Per il primi, ex corteggiatore di Martina De Ioannoin promosso a tronista, entusiasmo alle stelle: hanno chiamato la redazione ben 3mila ragazze e in sole 12 ore. Un fuoriprogramma che ha stupito persino Maria De Filippi. Che forse sarà sorpresa anche della pioggia di critiche con cui ilha inondato i video che riguardano Tina.Anche l’opinionista storica di UeD, come dicevano le anticipazioni, è diventata tronista. Ma forse ci si aspettava una reazione diversa. Andando con ordine, anche se chiaramente solo i dati di ascolto potranno poi raccontare altro, per il momento quelle che si leggono sul web sono solo critiche ferocila prima puntata didedicata al trono di Tina.Leggi anche: “Ancora non ci credo”.