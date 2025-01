Lettera43.it - Donald Trump ha eliminato il sostegno federale all’affermazione di genere per gli under 19

Martedì il presidente americanoha firmato un ordine esecutivo volto a eliminare ilper le affermazioni dinelle persone di età inferiore ai 19 anni. L’ordine proibisce l’uso di fondi pubblici per interventi chirurgici, bloccanti della pubertà e terapie ormonali. «Gli Stati Uniti non finanziano, sponsorizzano, promuovono, assistono o sostengono la cosiddetta ‘transizione’ di un bambino da un sesso all’altro, e farà rispettare rigorosamente tutte le leggi che vietano o limitano queste procedure distruttive e che alterano la vita». Il linguaggio nell’ordine esecutivo usa parole come «sterilizzazione» e «mutilazione», pratiche che non fanno parte delle procedure per l’affermazione dinegli Stati Uniti. Etichetta anche le linee guida della World Professional Association for Transgender Health come «scienza spazzatura».