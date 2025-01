Liberoquotidiano.it - Donald Trump fa sognare gli Stati Uniti: esattori delle tasse? Non più: in cosa li trasforma

Leggi su Liberoquotidiano.it

In un discorso a Las Vegas, dove si è recato per ringraziare gli elettori del Nevada, il presidenteha minacciato di voler trasferire al confine circa 90mila funzionari fiscali federali appena assunti dalla IRS (l'Agenziaentrate americana) affidando loro nuovi ruoli di sorveglianza armata. I toni del discorso sono i soliti di, diretti e senza giri di parole: «Hanno assunto o tentato di assumere 88.000 lavoratori per attaccarvi, stiamo elaborando un piano per licenziarli tutti o forse trasferirli al confine» ha detto il presidente. «Penso che li sposteremo al confine dove è loro consentito portare armi. Sai, sono così severi sulle armi. Ma a queste persone è consentito portare armi. Quindi probabilmente li sposteremo al confine», ha aggiunto. Insomma visto che gli agentisono adusi a presentarsi a casa dei cittadini americani armati di documenti fiscali, boria e armi automatiche perché non mandarli piuttosto dove serve, al confine con il Messico dove c'è richiesta di duri per far fronte a una vera emergenza? La vicenda se vogliamo ha origini antiche, visto l'odio atavico dei Repubblicani nei confronti del'IRS, ma nello specifico nasce nel maggio del 2021 quando divenne pubblico un rapporto del Dipartimento del Tesoro che stimava che lo stesso istituto per mantenere la sua efficienza avrebbe dovuto assumere 86.