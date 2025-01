Lapresse.it - Dominique Pelicot interrogato per due cold case degli anni ’90

L’ex marito di Gisèle, condannato a 20di reclusione per aver drogato la moglie per 10sottoponendola a violenze da parte di decine di uomini, è stato convocato questa mattina dai giudici del polodel tribunale di Nanterre per essere.Il 72enne, riferisce Bfmtv, è stato prelevato dalla cella dove sta scontando la pena per rispondere alle domande dei giudici in merito a due casi nel quale l’uomo è indagato: il tentativo di stupro di una diciottenne nel 1999 e l’omicidio di una donna di 23nel 1991. I due casi non sono mai stati risolti, ma quando il Dna diè stato prelevato nell’ambito del casostupri di Mazan è stata trovata una corrispondenza con il Dna recuperato per il caso del 1999. Per quanto riguarda l’omicidio della 23enne, gli investigatori hanno notato una somiglianza con il modus operandi di