Ilrestodelcarlino.it - Domani in edicola torna il mensile dedicato al territorio

inil nostro inserto’Appennino da vivere’, 16 pagine dedicate alcon storie, foto e personaggi. Troverete il punto della situazione sulle piste da sci e due interviste: Filippo Protti, maestro di snowboard e Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva Fanano, reduce dal successo del Galappennino che ha portato al palaghiaccio la campionessa Carolina Kostner. A seguire, un approfondimento sul rifugio Capanno Tassoni e sulle altre offerte che la nostra montagna propone, dalle ciaspolate all’alpinismo. Non mancherà un focus su Magrignana, nota per la festa del sole nuovo. Spazio anche a Fiumalbo, riconosciuto tra i borghi più belli. Infine, parleremo di Foto Manfredini, memoria storica visiva per eccellenza del Novecento pavullese.