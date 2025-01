Nerdpool.it - Disney+: le novità di febbraio 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia

ha annunciato la lista die leche arriveranno insulla piattaforma di streaming nel mese di.Ecco la lista completa conTV, Animazione e Documentari & Show, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti.gli arrivi insu: THE KARDASHIANS Stagione 6 Episodi Settimanali7: THE SPACE RACE12: HARLEM ICE Stagione 1UMAMI – CHEF STELLATO DrammaticoMIRACULOUS A LONDRA: AI CONFINI DEL TEMPO19: WIN OR LOSE Stagione 1 Episodi Settimanali21: CHRIS DISTEFANO: IT'S JUST UNFORTUNATEA THOUSAND BLOWS Stagione 1 Episodi Settimanali26: ABBOTT ELEMENTARY Stagione 4 (Parte 1)28: I MAGHI DI WAVERLY: RITORNO A WAVERLY PLACE Stagione 1 (Parte 3)