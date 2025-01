Panorama.it - Disgelo prudente tra India e Cina

Svolta nelle relazioni diplomatiche tra. Per la prima volta dopo cinque anni idue Paesi, tra i più popolosi al mondo, hanno concordato di ristabilire voli diretti dopo chele tensioni politiche e la pandemia di Covid 19 avevano portato allo stop del traffico aereodiretto. I voli per Hong Kong erano ripresi dopo l'allentamento dei lockdown per lapandemia, ma non quelli per lacontinentale. Per dare un’idea del volume di trafficoaereo da recuperare, bisogna guardare ai dati disponibili alla fine del 2019, quando ognimese venivano effettuati circa 500 voli diretti. L'annuncio è arrivato al termine di una visitaa Pechino del massimo diplomatico di Nuova Delhi, ovvero il ministro degli esterinoVikram Misri, un evento importante per tentare di chiudere ogni questione generata dalloscontro armato tra le truppe cinesi e quelle himalayane avvenuto nel 2020 e nel qualealmeno venti soldatini e quattro cinesi rimasero uccisi.