Dinamo Zagabria-Milan: Tomori terzino destro a sorpresa. Nella Dinamo c'è l'ex Napoli Rog

o, 29 gennaio 2024 – Tre punti. Questa è la distanza che separa ildall’accesso aritmetico agli ottavi di finale di Champions League e che i rossoneri proveranno a colmare questa sera dalle 21 nell’ultimo impegno della prima fase della coppa sul campo delladi Fabio Cannavaro. Un traguardo, quello degli ottavi, che permetterebbe al club rossonero di dare slancio a una stagione sin qui contraddistinta da tanti alti e bassi ma anche di mettere in cassa milioni freschi che potrebbero essere utili per dare l’assalto finale al grande obiettivo del mercato invernale: l’attaccante messicano Santiago Gimenez, che ilvuole fortemente portare in nonostante la forbice della distanza tra l’offerta del club di via Aldo Rossi e le richieste del PSV Eindhoven (40 milioni a fronte dei 30 offerti dai rossoneri) sia ancora piuttosto ampia.