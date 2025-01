Lanazione.it - Dimensionamento scolastico: le repliche di Nardini e Funaro al ministro Valditara

Firenze, 29 gennaio 2025 – Il dibattito sulsi riaccende in Toscana dopo le dichiarazioni deldell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, rilasciate durante la sua visita all'istituto agrario di Firenze. Ilha affermato che la Regione Toscana non avrebbe colto le opportunità offerte per mitigare gli effetti del, tra cui la nomina di un vicepreside vicario, la possibilità di ridurre il numero minimo di studenti per classe e il mantenimento invariato dell'organico del personale Ata.ha inoltre sottolineato che la questione verrà nuovamente valutata nell'ottobre del prossimo anno, in relazione ai dati sulla natalità, definendolo "l'ultimo appello". Risposta della Regione Toscana L'assessora regionale all'istruzione, Alessandra, ha immediatamente replicato, rivendicando i successi ottenuti dalla Toscana nel contrastare i tagli alle autonomie scolastiche.