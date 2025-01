Difesa, in Kuwait prosegue addestramento tra AM e Iraqi Air Force

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 gen. (askanews) –l’congiunto tra velivoli italiani e iracheni, con il Task Group Typhoon della TaskAirche ha testato tattiche e procedure in missioni di tipo air-to-air per rafforzare l’interoperabilità e la capacità di coordinamento con l’Air. L’esercitazione, che rientra tra le iniziative previste dalla missione multinazionale “Prima Parthica/Ineherent Resolve”, ha visto la partecipazione di due Eurofigher F-2000 italiani e quattro F-16 iracheni, impegnati in diverse intercettazioni simulate. Gli Eurofighter impiegati sono schierati inpresso la Base aerea di Ali al-Salem. Si tratta di velivoli militari multiruolo (Swing Role) di quarta generazione avanzata, con ruolo primario di caccia intercettore e superiorità aerea, che esprimono anche capacità aria-suolo.