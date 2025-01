Decisione presa Sanremo 2025 l’annuncio ufficiale della Rai dopo il ritiro di Emis Killa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un vero e proprio terremoto si è scatenato sucolimprovviso didalla gara. La sua rinuncia si è resa necessaria per evitare polemiche, in relazione all’indagine che coinvolge il cantante, accusato di associazione per delinquere in merito all’inchiesta sugli ultras del Milan. E ora si è saputo cosa hanno deciso di fare Carlo Conti e la Raiquesta scelta.aveva scritto nel messaggio in cui ha ufficializzato il suoda: “15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica”.