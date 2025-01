Digital-news.it - DAZN, a febbraio un mondo di sport con Derby, Super Bowl e Final Eight di basket

Leggi su Digital-news.it

Tanti gli eventi importanti disponibili in app, dal calcio con ipiù attesi, quello di Milano e d’ Italia, passando per la storica rivalità de LaLiga a Madrid, fino all’ appuntamento imperdibile oltreoceano con la 59ª edizione dele a quello dedicato al grandeitaliano con La Frecciarossa2025 Asi accende su“Undi” con grandi eventiivi imperdibili e tanti titoli in palio. È il mese deie delle grandi sfide per il calcio italiano e internazionale: dopo il confronto ine dicoppa Italiana, è già tempo per un nuovodi Milano, infatti, domenica 2alle ore 18:00 lo stadio San Siro accoglierà Milan e Inter nel capitolo numero 242 nella storia della Stracittadina, mentre due weekend dopo la passione dei tifosi si sposta all’Allianz Stadium per ild’Italia tra Juventus e Inter, una sfida storica e ricca di rivalità, accesa ancor di più dallo spettacolare 4-4 registrato a San Siro il 27 ottobre 2024.