Dalla diga di Ridracoli 110 milioni di metri cubi

Forlì, 30 gennaio 2025 – L’assemblea dei soci di ’Romagna Acque-Società delle Fonti spa’ ha approvato all’unanimità il preconsuntivo 2024 e il budget 2025. Nel corso dell’assemblea, svoltasi nella sede di Forlì, il presidente Tonino Bernabè e il direttore Gian Nicola Scarcella, hanno fornito i dati relativi alla fornitura idrica e i dati di bilancio. Nel 2024 si prevede di chiudere l’anno con una fornitura di 110,7did’acqua. L’utilizzo della risorsa di, di 57,3 mln/mc, è superiore al 2023 di 1 milione e poi è stato fornito un quadro riepilogativo degli anni 2023 e 2024 (previsione) della fornitura dell’acqua per territorio di riferimento e in base alle fonti idriche di provenienza. Per il budget 2025, i quantitativi di vendita acqua sono pari a quelli del 2023 con una produzione media dadi 52 mln/mc.