Puntomagazine.it - Dal Brasile alla Thailandia passando per l’uzbekistan, la borsa mediterranea del turismo si prepara alla 28esima edizione

Ladeltorna a Napoli: la 28ªpromette tre giorni di networking e businessNapoli, 29 gennaio – Ladeltorna a Napoli con la ventottesimain programmaMostra d’Oltremare da giovedì 13 a sabato 15 marzo 2025. Organizzata da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali, si estenderà su un’area espositiva di 12.000 mq. La Bmt, manifestazione b2b per eccellenza che si rivolge alle agenzie di viaggio ed operatori, è strategica per geolocalizzazione e per il periodo in cui si svolge, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale. La fiera sarà aperta dalle 10 alle 18 per operatori del settore e il sabato mattina anche per il pubblico. Attesi tutti i big del: tour operator, compagnie aeree, compagnie di navigazione, crociere, enti delinternazionali, regioni, catene alberghiere per tre giorni di lavori e business con un programma fitto di convention, convegni, presentazioni, corsi di aggiornamento.