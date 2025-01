Dacia conclude miglior anno di sempre e nel 2025 lancia Bigster

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 sicon grandi risultati per, che registra il record di vendite assoluto dal lancio del brand in Italia nel 2006. Per il secondoconsecutivo, il marchio si conferma leader nel mercato retail, conquistando il quarto posto nelle vendite di autovetture. Si conferma ancora una volta il brand preferito nel mercato a privati, con una crescita del 13,6% rispetto all’precedente e una quota di mercato a due cifre che segna un altro record grazie al 10,1% con il quale ha chiuso il 2024. Se consideriamo il mercato includendo tutti i canali di vendita, il brand ha totalizzato 99.371 veicoli venduti, e una quota di mercato del 5,65%. Il successo è il risultato di una strategia vincente basata sul posizionamento “Value for Money”, che continua a rispondere alle esigenze dei clienti, offrendo soluzioni concrete e accessibili senza compromessi su comfort, tecnologia, versatilità, qualità e affidabilità.