Ilfattoquotidiano.it - Così Ursula rinnega Ursula: ecco la roadmap per la competitività Ue ispirata da Draghi che mette al centro l’industria e cancella il Green Deal – il documento

Più semplice, più leggero, più veloce. È la formula magica che la nuova Commissione europea ha scelto come indirizzo per i prossimi cinque anni, nel nome di uno sviluppo che siama senzare in difficoltà la grande industria, che segua le esigenze dei partiti europei che sostengono la presidente e rispetti le indicazioni fornite nel ‘rapporto’ sulla. La vera bussola europea, come ha più volte sottolineato anchevon der Leyen. Oggi i commissari approveranno a Bruxelles una comunicazione intitolata proprio “Bussola per la“, di cui Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare l’ultima bozza, con la tabella di marcia dei provvedimenti da adottare di qui al 2026 per salvare l’Unione dalla “lenta agonia” pronosticata dall’ex numero della Bce. Unache archivia la visione della Commissione von der Leyen 1 e “salva” la transizione verde solo se “favorevole allae tecnologicamente neutrale”.