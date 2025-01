Linkiesta.it - Cos’è il Vermouth di Torino e come si produce

Leggi su Linkiesta.it

Immaginate ladell’Ottocento. Prendete Camillo Benso Conte di Cavour, Cesare Balbo e Massimo D’Azeglio e pensateli seduti al tavolo di un caffè a discutere di politica e letteratura, sorseggiando un bicchiere di. Non sappiamo se davvero sia mai andata così, ma certamente anche loro facevano parte della schiera di appassionati che, a cavallo tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, nel capoluogo sabaudo accoglievano con gioia la rinascita di questo vino aromatizzato assurto a simbolo conviviale, una sorta di rituale mondano antesignano del moderno aperitivo.Della sua storia, ma anche del suo presente fatto di numeri in crescita e aspettative ottimistiche in termini di vendite e consumi, si è discusso in occasione dell’evento “Ildi.a”, organizzato dal Consorzio deldiper scattare una fotografia sullo stato di salute di questo prodotto sempre più apprezzato anche oltreconfine.