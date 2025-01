Terzotemponapoli.com - Coppola: “Il Napoli è favorito contro la Roma”

Gianfranco, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Mercato del? La squadra sta dando grandi soddisfazioni, quindi chi arriva deve migliorare la rosa, non servono giocatori di contorno, anche perchè è andato via un giocatore importante come Kvara. Sarebbe un peccato non investire a gennaio. Rischioso intervenire? Non è mai rischioso, nel corso di una stagione ci sono sempre degli imprevisti, quindi è necessario avere due giocatori per ogni ruolo. E’ rischioso aggiungere giocatori alla rosa senza migliorarla, quello sì.