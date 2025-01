Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Femminile. Capolavoro neroverde. Inter ko e semifinale

sassuolo 21 SASSUOLO: Lonni, Orsi, Caiazzo, Pleidrup (42’ s.t. Sabatino); Brustia (30’ s.t. Fisher), Gallazzi (1’ s.t. De Rita), Mella (19’ s.t. Clelland), Missipo, Philtjens; Chmielinski, Monterubbiano (1’ s.t. Dhont). All. Rossi (Durand, Di Nallo, Adami, Fusini, Perselli, Girotto): Baldi; Bowen, Milinkovic, Andrés; Bartoli (3’ s.t.s. Seturini), Pavan (45’ s.t. Santi), Pedersen, Csiszar (30’ s.t. Tomaselli), Schough (13’ s.t. Robustellini); Wullaert (13’ s.t. Polli), Bugeja (30’ s.t. Magull). All. Piovani (Rúnarsdóttir, Karchouni, Merlo, Fördos, Fadda, Mansaray) Arbitro: Migliorini di Verona (Roncari, Cerrato, q.u. Manzini) Reti: 3’ p.t. Bugeja, 49’ s.t. De Rita, 1’ s.t.s. Clelland Il Sassuolosi prende ladi, battendo in rimonta 2-1 l’al Ricci.