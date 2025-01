Oasport.it - Coppa Davis, Novak Djokovic dà forfait per la sfida contro la Danimarca dopo l’infortunio alla coscia

non giocherà per la sua Serbia nel primo turno dilae lo strapposinistra che si è procurato nel matchCarlos Alcaraz agli Australian Open ancora fa male e c’è bisogno di riposo nelle prossime settimane, quindi non sarà a disposizione per ladi Copenaghen.Sarebbe stata unadavvero intrigante quellaHolger Rune e invece la Serbia potrebbe rischiare l’eliminazione, visto che proprio Rune potrebbe trascinare i suoi anche in doppio, laddove può tornare utile anche lo specialista Ingildsen.A comunicare l’ufficialità deldiè stata la Federazione serba: “Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con, ma puntiamo comunquevittoria. I danesi hanno un grande giocatore come Holger Rune, ma anche i nostri sono fortissimi e credo nella mia squadra“.