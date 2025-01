Anteprima24.it - Consiglio Napoli, minuto di silenzio per Fabio Postiglione

Tempo di lettura: < 1Ilcomunale diha ricordato con undiil giornalista, scomparso nella notte in un incidente a Milano.“La sua scomparsa è una perdita per la città e per la comunità del giornalismo italiano – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – volevo sottolineare non solo la professionalità, l’impegno e la dedizione dial suo lavoro, ma anche il suo grande coraggio che lo ha portato ad essere in prima linea nel denunciare la camorra, nell’evidenziare i problemi della nostra città. Un coraggio – ha aggiunto – che lo aveva portato a subire minacce per le quali aveva vissuto un periodo sotto scorta. Siamo vicini alla sua compagna, ai suoi affetti. Il nostro pensiero va al ricordo di un grande giornalista napoletano che si era affermato in una piazza difficile come quella del giornalismo nazionale”.