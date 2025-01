Lanazione.it - Comunicazione e inclusione sociale. La Mano Nera e il "bosco" . Il libro che possono leggere tutti

VIAREGGIOUnillustrato, una fiaba per adolescenti, ma anche per adulti, con immagini colorate che ritraggono gli abitanti del, animali e piante, diventa, grazie a un lavoro di squadra, uno strumento didattico con un obiettivo di grande importanza: abbattere le difficoltà di, permettere asenza distinzione alcuna die comunicare attraverso l’utilizzo dellaaumentativa alternativa. Il linguaggio costituito da strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico che garantisce laalle persone che nonesprimersi verbalmente: bambini e adulti in difficoltà permanenti come, per fare un esempio, l’austismo o difficoltà transitorie causate da una malattia o da un incidente. Ilsi chiama “Lae ildella presenza“, edizioni Pezzini ed è a disposizione in modo gratuito per le biblioteche, le scuole.