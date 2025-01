Fanpage.it - Come l’indagine su Almasri rischia di trasformarsi in un assist involontario a Giorgia Meloni

Il dibattito politico è stato terremotato dalla notizia dell'apertura di un'inchiesta della procura di Roma su, i ministri Piantedosi e Nordio e il sottosegretario Mantovano, per il caso. Dalla maggioranza sono partiti immediati gli attacchi contro i pm che seguono la vicenda. Ma in realtà l'indagine per il governo potrebbe rivelarsi una gran fortuna. Vi spieghiamo perché.