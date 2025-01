Oasport.it - Combinata nordica, fatti e cifre Triple Seefeld 2025. La XII edizione segna un ritorno al passato

Leggi su Oasport.it

Il fine settimana adagiato fra il 31 gennaio e il 2 febbraiocoinciderà con l’XIIdeldi. L’evento multi-stage della disciplina, nato nel 2014, si disputerà per la XI volta sulle nevi diim Tirol. La località austriaca non lo organizzò solo nel 2019, quando era deputata a ospitare i Mondiali.Crediateci o meno, la formula è cambiata ancora! Si è tornati al, archiviando la struttura degli abbuoni, utilizzata negli ultimi anni. Pertanto, si userà il vecchio sistema, quello della ri-conversione in punti dei distacchi accumulati sul traguardo di ogni gara, i quali vengono sommati all’esito del salto del giorno successivo per stabilire la lista di partenza nel fondo della seconda e della terza tappa.A proposito di tappe, il programma prevede una mass start al venerdì (10 km di fondo seguiti da un salto sul trampolino), una compact al sabato (salto e 7,5 km di fondo) e una gundersen allungata alla domenica (salto e 12,5 km di fondo).