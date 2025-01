.com - Clara si prepara per Sanremo 2025: «Ora sono più consapevole, un sogno lavorare con Dardust»

Leggi su .com

Cosa ha raccontato, in vista della sua partecipazione tra i Big in gara al Festival dicon il brano FebbreIl prossimo febbraiosi esibirà in gara alla 75° edizione del Festival dicon l’inedito Febbre, disponibile in pre-save. Prodotto da, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia uno semplicemente il percorso della vita. Febbre racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende. Dopo il debutto al Festival nel 2024 con Diamanti Grezzi, in seguito alla vittoria diGiovani 2023 con Boulevard,salirà di nuovo sul palco con una canzone che rappresenta il primo passo verso il suo nuovo progetto artistico e musicale.