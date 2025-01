Davidemaggio.it - Chiara Ferragni vuota il sacco e sbugiarda Fedez

Leggi su Davidemaggio.it

non ci sta eil. Nel giorno del rinvio a giudizio, l’influencerpubblicamentedopo le rivelazioni di Fabrizio Corona in merito alla relazione extraconiugale del rapper con Angelica Montini, un’imprenditrice milanese.In un lungo sfogo su Instagram, laspiega di aver scelto in questi mesi la via del silenzio per tutelare lei e i suoi figli, anche “quando sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso Febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto”. Ho sentito dire tante volte che l’avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio “danno d’immagine”scrive, rivendicando una privacy che ha mantenuto “nonostante tutto lo schifo che ho scoperto veniva fatto costantemente alle mie spalle mentre io facevo di tutto per cercare di farlo uscire dai momenti bui, ignara di tutto questo”.