Dayitalianews.com - Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata

Leggi su Dayitalianews.com

L’influencer aveva raggiunto un accordo con il Codacons. Ma la procura ha deciso di non considerarloL’influencerè stata formalmente mandata a processo con l’accusa di. Sebbene il provvedimento risalga a settembre, il relativo decreto è stato notificato ai suoi avvocati, Gennaro Iannacone e Marcello Bana, soltanto nella mattinata del 29 gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in merito al caso del pandoroaveva raggiunto un’intesa con il Codacons, impegnandosi a destinare 200 mila euro in beneficenza per chiudere la vicenda. Tuttavia, la procura ha deciso di mantenere le contestazioni formulate nell’inchiesta chiusa lo scorso ottobre.L’accusa sostiene che, nel novembre 2021, Balocco firmò un accordo del valore di 1.075.000 euro con le aziende Fenice srl e Tvb Crew srl, entrambe legate a, per promuovere e vendere un pandoro creato appositamente per lei.