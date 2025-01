Quotidiano.net - Chiara Ferragni rinviata a giudizio: difende la sua innocenza nel caso Pandoro Pink Christmas

Leggi su Quotidiano.net

Dice di non aver truffato nessuno e di non aver commesso "alcun reato" l'imprenditrice e influencerdopo essere stataper la vicenda legata al. E come lei anche i legali di Alessandra Balocco, ad dell'omonima azienda, sottolineano che non c'è "alcuna rilevanza penale." "Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno - ha spiegato-. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta." Una accusa che "pesa su di me e, di riflesso, sulla mia famiglia e sulle persone con cui lavoro." "Il collegio di difesa di Alessandra Balocco - hanno argomentato i legali Alessandra Bono e Alessandro Pistochini -, appresa la notizia del decreto di citazione a, si diprofondamente stupito e amareggiato in merito alla scelta della Procura di Milano di devolvere al Giudice del dibattimento la decisione sulla vicenda, che all'evidenza non ha alcuna rilevanza penale, tenuto conto della solidità degli argomenti giuridici sviluppati in un'articolata memoria difensiva.