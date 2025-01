Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni racconta tutto: rivelazioni shock sul matrimonio con Fedez

ha deciso dire aspetti dolorosi della sua relazione con. Lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram, sul quale conta ben ventotto milioni e seicento mila follower. Ha parlato di tradimenti, difficoltà personali, amanti e della decisione di rompere il silenzio per tutelare se stessa e la sua famiglia. Le sue parole offrono uno sguardo intimo su una storia d’amore che sembrava perfetta.Ledisu InstagramIn una recente dizione su Instagram,ha affermato: “Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata”. Ha poi aggiunto: “Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa”. Queste parole evidenziano la profondità dei suoi sentimenti e la difficoltà nel condividere pubblicamente queste esperienze.