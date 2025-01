Unlimitednews.it - Chiara Ferragni a giudizio per truffa

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –dovrà affrontare un processo per il caso del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di cioccolato, operazioni commerciali finite sotto inchiesta per presuntaai danni dei consumatori. La Procura di Milano ha infatti disposto il suo rinvio acon citazione diretta, fissando l’udienza predibattimentale per il prossimo 23 settembre. Secondo l’accusa, l’imprenditrice digitale avrebbe indotto in errore un numero imprecisato di acquirenti in merito alla correlazione tra l’acquisto dei prodotti e la beneficenza destinata all’Ospedale Regina Margherita di Torino. In particolare,si sarebbe procurata un ingiusto profitto sfruttando la percezione, rivelatasi poi ingannevole, che parte del ricavato fosse destinata all’ospedale. Nell’ambito del procedimento sono stati identificati otto consumatori che hanno acquistato i prodotti e due rappresentanti di associazioni, considerati testimoni chiave della vicenda.