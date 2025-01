Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito e la figlia di Anna Maria Barbera: “È finita quando ho scoperto di essere incinta”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Conha avuto una storia, volta al terminel’attrice scopriva di diventare madre.Stasera la comica ritornerà sul palco di Zelig in occasione dell’ultima puntata dello show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. Nata a Torino nel 1962 in una famiglia di origini pugliesi e romagnole, lavora come giornalista, per poi diplomarsi alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman, debuttando in seguito al Teatro Regio di Torino: il suo successo cresce e la porta a Milano, dove poco tempo calca il palco di Zelig. È il 2002irrompe il personaggio di Sconsolata “una donna del sud emigrata al nord, che si esprime in un personalissimo dialetto meridionale, parole moderne, termini stranieri e confuse sintassi al limite dell’invenzione”.