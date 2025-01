Cultweb.it - Chi era Giulia Spizzichino, la donna che ritrovò Priebke e che raccontò la sua Shoah in La farfalla impazzita

Leggi su Cultweb.it

è stata una delle voci più forti della memoria dellain Italia. Sopravvissuta alla persecuzione nazifascista, ha dedicato la sua vita a testimoniare gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, raccontando la tragedia vissuta dalla sua famiglia. La sua storia ha ispirato il libro La, che racconta proprio il suo cammino doloroso e coraggioso alla ricerca della verità.Nata a Roma nel 1931 in una famiglia di origine ebraica,ha vissuto la sua infanzia nel quartiere ebraico della capitale. La promulgazione delle leggi razziali del 1938 segna l’inizio di una serie di discriminazioni e privazioni per lei e la sua famiglia. Esclusa dalla scuola pubblica, costretta a vivere in un clima di paura e tensione crescente, si trova presto a dover affrontare l’orrore più grande: la deportazione dei suoi cari.