Lettera43.it - Chi era Fiore De Rienzo, storico inviato di ‘Chi l’ha visto?’ morto a 65 anni

a 65Dedi Chivisto?. Per oltre due decenni giornalista del programma di Rai 3, prima ancora aveva lavorato per Telefono giallo. Era il padre dell’attore Libero De, scomparso nel 2021 a soli 44. «Profondo cordoglio per la scomparsa dell’amato collega. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia», ha scritto sui social la redazione di Chivisto?.Gli inizia a Telefono giallo e i due decenni a Chivisto?La sua carriera di giornalista investigativo era iniziata con Corrado Augias a Telefono giallo. Poi nel 1989 il passaggio a Chivisto? fin dalla prima puntata della trasmissione, per la quale Desi era occupato a lungo di uno dei più grandi misteri d’Italia, cioè la scomparsa di Emanuela Orlandi. Proprio con lui nel 2008 aveva parlato, in una delle poche interviste rilasciate, la madre della ragazza di cui si sono perse le tracce il 22 giugno 1983.