Chi è Francesco Lo Voi, il procuratore capo di Roma che ha iscritto Meloni al registro degli indagati

Ildidal 2021, il 68enneLo Voi, colui che haGiorgiaalrelativamente al caso Almasri, è entrato in magistratura nel 1981, iniziando come pretore a Sanluri, in Sardegna, prima di trasferirsi a Caltanissetta e poi a Palermo, dove è stato tra i fondatori della Direzione distrettuale antimafia. Durante il suo incarico ha lavorato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e ha condotto importanti processi contro Cosa Nostra, tra cui quelli che hanno visto coinvolti boss come Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca. È stato protagonista di molte inchieste legate a omicidi mafiosi, tra cui quello del parroco don Pino Puglisi, assassinato nel 1993.Lo Voi,di(Imagoeconomica).LEGGI ANCHE: Almasri e non solo, la guerra santa tra governo e magistrati fa il gioco diIl processo contro Salvini, il consenso bipartisan e la questione dell’aereo dei serviziNel 2014 è stato nominatodi Palermo, prima di arrivare nella Capitale nel 2021.